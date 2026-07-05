Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate in un appartamento di Palermo, in via Sampolo. Dopo il gesto, l’autore si è barricato all’interno dell’abitazione, minacciando di far saltare tutto. L’episodio è avvenuto al termine di una lite, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe scoppiata per motivi futili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La ricerca dell’uomo ancora barricata prosegue.

Un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate all’interno di un appartamento in via Sampolo, a Palermo. Il delitto sarebbe maturato al termine di una lite scoppiata, secondo le prime informazioni, per futili motivi. Dopo l’aggressione, una persona si è barricata in casa, mentre nell’edificio è stata rilevata una fuga di gas, circostanza che ha reso necessaria l’evacuazione dell’intero stabile. Sul posto sono intervenuti in forze i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare le responsabilità. L’area è stata completamente transennata, mentre le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Italia, uccide a coltellate un uomo e poi si barrica dentro casa: “Faccio saltare tutto”

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