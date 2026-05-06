Michela Magalli ha dichiarato di aver ereditato alcune caratteristiche dal padre Giancarlo, sia in positivo che in negativo, e ha aggiunto di non voler avere figli. Ha spiegato che, quando si interessa a qualcuno, il suo interesse non dipende dal genere della persona. Attualmente, lavora come clown per adulti, dopo aver trascorso molti anni nella farmacia di famiglia.

Della sua infanzia «ho dei ricordi confusi a causa dei filmini che ho rivisto in seguito sulla mia infanzia. Non saprei più distinguere tra i miei reali ricordi e quei video». Eppure alcune immagini restano: «Papà e mamma (la ex moglie del conduttore, Valeria Donati) che mi insegnavano a camminare, mettendosi negli angoli opposti del salone e io cercavo di raggiungerli un po’ gattonando e un po’, piano piano, camminando». Non era una bambina timida. «Devo aver preso da papà, nel bene e nel male. Gli ho fatto fare delle figuracce, non mi tenevo niente. Non avevo filtri e ancora adesso ne ho pochi». Tra gli episodi che ricorda, uno ha alimentato una passione destinata a restare.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michela Magalli: «Ho preso da papà Giancarlo, nel bene e nel male. Di figli non ne voglio. Se mi piace una persona, mi piace al di là che sia maschio o femmina»

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