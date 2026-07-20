Prima dell’incontro tra il Principe Harry e il padre, quest’ultimo ha riferito che la situazione non è stata semplice. Un testimone ha descritto le ore precedenti come cariche di tensione, con Harry che ha mostrato segnali di difficoltà emotiva. La riunione tra i due è avvenuta dopo anni di distanza, ma i dettagli sulle emozioni e sui comportamenti di Harry prima dell’incontro non sono stati ufficialmente confermati.

Dietro l’immagine di un padre e un figlio che tornano a guardarsi negli occhi dopo anni, c’è sempre un carico emotivo difficile da immaginare. E stavolta, a raccontarne un frammento, è chi ha osservato il Principe Harry da vicino nelle ore che hanno preceduto il faccia a faccia con Re Carlo. Un incontro atteso, carico di aspettative, che il Duca di Sussex avrebbe affrontato con uno spirito sorprendentemente diverso dal solito. Perché se è vero che il riavvicinamento non era affatto scontato, è altrettanto vero che qualcosa, nel suo umore, sembrava essere cambiato. La reazione del Principe Harry prima dell’incontro con Re Carlo. Il giorno prima della riunione familiare, il Principe Harry si trovava a Birmingham per un appuntamento legato agli Invictus Games, la manifestazione che ha fondato e a cui è profondamente legato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, la reazione di Harry prima dell’incontro: “Non è stato facile”

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Harry vs. William - La chute de la couronne britannique

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