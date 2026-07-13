Una vittoria o una sconfitta? I retroscena dell’incontro tra Carlo III Harry e Meghan

Il 10 luglio 2026, il re ha incontrato Harry, Meghan e i loro figli, Archie e Lilibet Diana, nella residenza di Highgrove nel Gloucestershire. L’incontro è durato alcune ore e si è svolto dopo quattro anni di silenzio e tensioni tra le parti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui contenuti dell’incontro, né sui motivi che hanno portato alla riunione.

Il 10 luglio 2026, dopo quattro anni di incomprensioni e di silenzi, Re Carlo III ha acconsentito a incontrare Harry, Meghan e i nipoti, Archie e Lilibet Diana, nella sua residenza di Highgrove, nel Gloucestershire. La notizia del meeting è arrivata all’improvviso, smentendo quanti credevano che la duchessa e i bambini non sarebbero più tornati nel Regno Unito. Molti credono che questa visita sia stata una vittoria per i Sussex, la capitolazione di Sua Maestà. Le cose, però, starebbero in maniera molto diversa e la disfatta sarebbe solo apparente. L’incontro dei Sussex con il sovrano. Harry, Meghan e i loro figli hanno incontrato in privato Re Carlo III. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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