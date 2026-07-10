I figli di Harry e Meghan Archie e Lilibet rivedono il nonno Re Carlo dopo quattro anni | è stato come una prima volta

I figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibet, hanno incontrato il nonno, Re Carlo, e la Regina Camilla, in una riunione privata a Highgrove House. È stato il primo incontro con il nonno dopo quattro anni.

Riunione privata a Highgrove House tra Harry, Meghan e i figli Archie e Lilibet con Re Carlo e la Regina Camilla: i piccoli non vedevano il nonno da quattro anni. È stato come una prima volta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Lite tra Meghan e Harry per Archie e Lilibet: scontro genitoriale

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