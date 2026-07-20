Re Carlo III affoga il ko dell’Inghilterra con una birra | poi arriva la battuta sull’Argentina e cambia l’atmosfera

Dopo la sconfitta dell'Inghilterra in semifinale ai Mondiali contro l’Argentina, il re ha preso un’azione insolita. Si è seduto con una birra in mano, ridendo della situazione. Successivamente, ha fatto una battuta sull’Argentina, alleggerendo l’atmosfera. La scena è diventata virale sui social, con molti che hanno commentato il gesto e la battuta del monarca.

Quando la tua nazionale viene eliminata in semifinale ai Mondiali, c’è chi si chiude nel silenzio e chi reagisce con una battuta. Re Carlo III ha scelto la seconda strada, trasformando la delusione per la sconfitta dell’ Inghilterra contro l’ Argentina in un momento di autoironia che ha conquistato il web. Giovedì, all’indomani del ko per 2-1 ad Atlanta, Carlo e la regina Camilla hanno visitato la Hall & Woodhouse Badger Brewery, storico birrificio del Dorset fondato nel 1777. La coincidenza con la delusione calcistica ha reso la visita ancora più simbolica: mentre il Paese cercava di digerire l’eliminazione, il sovrano si è ritrovato dietro il bancone di un pub a spillare una pinta di Fursty Ferret. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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