Durante una trasmissione radiofonica in Inghilterra, un errore tecnico ha portato alla diffusione dell’annuncio della morte di Re Carlo III. Poco dopo, i presentatori hanno interrotto la trasmissione per scusarsi pubblicamente, chiarendo che si trattava di un messaggio errato e che il sovrano era vivo. L’episodio ha attirato l’attenzione sui problemi tecnici che possono verificarsi durante le trasmissioni in diretta, senza che siano state segnalate conseguenze ulteriori.

Re Carlo III è morto, anzi, no scusate ci siamo sbagliati. E’ successo davvero, non si è trattato di un macabro scherzo ma di un tragico errore commesso da una radio locale dell’est dell’Inghilterra: “Per colpa di un errore informatico nello studio centrale, la procedura che si attiva in caso di Morte del Sovrano, quella che tutte le emittenti britanniche tengono pronta nella speranza di non doverla mai utilizzare, è stata accidentalmente attivata martedì pomeriggio (il 19 maggio), annunciando erroneamente che Sua Maestà il Re era venuto a mancare ”. Così, in una nota diramata dall’eminent e Radio Caroline, il direttore ha fatto sapere di aver combinato un pasticcio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Re Carlo III è morto”: una radio dell’Inghilterra dà l’annuncio per sbaglio a causa di un problema informatico, poi le scuse in diretta

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