Un medico condannato a un anno di reclusione in secondo grado per aver intrattenuto rapporti con una sua paziente minorenne. Il ricorso presentato dall'imputato è stato dichiarato inammissibile. La sentenza è stata emessa al termine di un processo con rito abbreviato, durante il quale anche un altro imputato, residente a Brescia, è stato condannato alla stessa pena. La decisione riguarda le accuse di comportamenti inappropriati nei confronti di una paziente minorenne.

Il ricorso dell'imputato bergamasco, in secondo grado a Brescia, è stato dichiarato inammissibile. Al termine del processo celebrato con rito abbreviato, sia lui sia l'altro imputato, bresciano, erano stati condannati ad un anno di reclusione. Per il primo, medico, l'accusa era molto grave: nel suo studio, nella Bergamasca, avrebbe ricevuto - come scrive Bresciaoggi - un rapporto sessuale orale dalla parte civile, sua paziente e dipendente, quando aveva meno di 18 anni. Costo della prestazione: 35 euro. Secondo quanto emerso dalle indagini ci sarebbe stato anche un voto per la prestazione. Con il secondo imputato, invece, l'incontro sarebbe nato sui social. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - «Rapporti con una sua paziente minorenne»: medico condannato a un anno nella Bergamasca

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