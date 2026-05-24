Molestie sessuali a una paziente condannato medico ginecologo
Un ginecologo di Cava de’ Tirreni è stato condannato a quattro anni di reclusione per molestie sessuali ai danni di una paziente. La denuncia è arrivata nell’estate del 2024, portando all’apertura di un procedimento legale. La corte ha riconosciuto le accuse di violenza sessuale, emettendo la condanna. Non sono state rese note altre informazioni sul processo o eventuali eventuali risarcimenti.
E' stato condannato a 4 anni di reclusione un ginecologo di Cava de’ Tirreni che, nell'estate del 2024, fu denunciato per violenza sessuale nei confronti di una sua paziente. L'uomo, dopo un periodo in carcere, era poi stato liberato, con revoca dei successivi domiciliari ma con la sospensione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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