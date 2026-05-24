Molestie sessuali a una paziente condannato medico ginecologo

Notizia in breve

Un ginecologo di Cava de’ Tirreni è stato condannato a quattro anni di reclusione per molestie sessuali ai danni di una paziente. La denuncia è arrivata nell’estate del 2024, portando all’apertura di un procedimento legale. La corte ha riconosciuto le accuse di violenza sessuale, emettendo la condanna. Non sono state rese note altre informazioni sul processo o eventuali eventuali risarcimenti.