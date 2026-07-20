Un medico è stato condannato a un anno di reclusione dopo aver avuto un rapporto orale con una paziente minorenne, pagandola e assegnandole un voto. Il ricorso presentato dall’imputato in secondo grado a Brescia è stato dichiarato inammissibile. Entrambi gli imputati, uno bergamasco e l’altro bresciano, sono stati giudicati colpevoli al termine di un processo con rito abbreviato. La condanna è stata confermata senza modifiche.

Il ricorso dell'imputato bergamasco, in secondo grado a Brescia, è stato dichiarato inammissibile. Al termine del processo celebrato con rito abbreviato, sia lui sia l'altro imputato, bresciano, erano stati condannati ad un anno di reclusione. Per il primo, medico, l'accusa era molto grave: nel suo studio, nella Bergamasca, avrebbe ricevuto - come scrive Bresciaoggi - un rapporto sessuale orale dalla parte civile, sua paziente e dipendente, quando aveva meno di 18 anni. Costo della prestazione: 35 euro. Secondo quanto emerso dalle indagini ci sarebbe stato anche un voto per la prestazione. Con il secondo imputato, invece, l'incontro sarebbe nato sui social. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Medico ha un rapporto sessuale orale con una paziente minorenne, la paga e le dà pure un voto: condannato a un anno

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