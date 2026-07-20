La Rai sta considerando di coinvolgere il comitato etico per valutare i danni di immagine legati al dossier Ranucci-Lavitola. Recenti rivelazioni hanno evidenziato criticità che potrebbero influire sulla reputazione dell’azienda. La decisione di intervenire si basa sulla volontà di affrontare direttamente la situazione, senza ulteriori dettagli pubblici. La questione rimane aperta e si attende una risposta ufficiale dall’azienda.

Sul tavolo della Rai il dossier Ranucci-Lavitola, alla luce delle recenti rivelazioni, sta diventando un problema anche a livello di immagine. Per questo l’azienda ha deciso di intervenire in modo netto. E lo farà, come può rivelare Il Giornale, convocando il comitato etico che si occupa della tutela dell’immagine e del rispetto dei principi del giornalismo investigativo e delle inchieste alla base del servizio pubblico. Verranno quindi effettuate una serie di verifiche interne sui rapporti di collaborazione e fonti di Ranucci e della trasmissione per capire se la gestione sia stata rispettosa delle linee guida del contratto di servizio, a partire dai principi di imparzialità e indipendenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ranucci, Rai verso il comitato etico per valutare i danni di immagine

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