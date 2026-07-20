La Rai sta valutando di coinvolgere un comitato etico per analizzare i danni di immagine legati alle recenti rivelazioni su Ranucci. La direzione ha dichiarato che non è previsto un audit, ma si sta considerando questa strada. La discussione riguarda le possibili ripercussioni sulla reputazione dell’azienda, senza indicare contestazioni o provvedimenti specifici. La decisione di attivare un comitato etico mira a chiarire la situazione e gestire le implicazioni pubbliche.

Sul tavolo della Rai il dossier Ranucci, alla luce delle recenti rivelazioni, sta diventando un problema anche a livello di immagine. Per questo l’azienda ha deciso di intervenire in modo netto. E non lo farà attivando l’audit come qualcuno ha paventato (si tratta della direzione interna indipendente che ha il compito di verificare che l’azienda operi correttamente) bensì, come può rivelare Il Giornale, convocando il comitato etico che si occupa della tutela dell’immagine e del rispetto dei principi del giornalismo investigativo e delle inchieste alla base del servizio pubblico. Verranno quindi effettuate una serie di verifiche interne sui... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ranucci, Rai: "Nessun audit". Ma si va verso il comitato etico per valutare i danni di immagine

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