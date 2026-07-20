La Rai ha deciso di convocare il comitato etico per valutare i danni di immagine legati al dossier Ranucci. La decisione arriva in seguito alle recenti rivelazioni che hanno coinvolto il manager, creando preoccupazioni sulla percezione pubblica dell'azienda. La convocazione del comitato è prevista a breve, con l’obiettivo di analizzare le conseguenze e definire eventuali azioni. La questione riguarda esclusivamente aspetti di immagine e non si sono ancora verificati provvedimenti disciplinari.

Sul tavolo della Rai il dossier Ranucci, alla luce delle recenti rivelazioni, sta diventando un problema anche a livello di immagine. Per questo l’azienda ha deciso di intervenire in modo netto. E non lo farà attivando l’audit come qualcuno ha paventato (si tratta della direzione interna indipendente che ha il compito di verificare che l’azienda operi correttamente) bensì, come può rivelare Il Giornale, convocando il comitato etico che si occupa della tutela dell’immagine e del rispetto dei principi del giornalismo investigativo e delle inchieste alla base del servizio pubblico. Verranno quindi effettuate una serie di verifiche interne sui... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ranucci, Rai pronta a convocare il comitato etico per valutare i danni di immagine

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