rai milo infante segnala roberta bruzzone al comitato etico

Milo Infante ha segnalato Roberta Bruzzone al Comitato Etico a seguito di un confronto acceso in diretta televisiva. L'episodio ha portato a un confronto tra i due, con Infante che ha deciso di denunciare la criminologa. Al momento non sono state rese note le prove che Bruzzone intende presentare davanti al Comitato Etico. La segnalazione riguarda presunti comportamenti non specificati durante il programma.

Cosa ha scatenato lo scontro violento tra Infante e Bruzzone in diretta?. Quali prove concrete presenterà la criminologa davanti al Comitato Etico?. Come influirà questa disputa sul palinsesto autunnale della Rai?. Chi potrebbe sostituire la professionista nei nuovi programmi in arrivo?.? In Breve Scontro originato durante la diretta di Ore14 su Rai2 lo scorso 27 novembre.. Rischio sospensione docuserie Nella mente di Narciso prodotta da La Casa rossa.. Incontro cruciale domenica tra Giuseppe Malara e la produttrice Francesca Verdini.. Nuovo progetto autunnale sulle truffe agli anziani in attesa di decisioni.. Segnalazione al Comitato Etico Rai: Milo Infante contro Roberta Bruzzone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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