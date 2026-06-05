Uno scontro tra un conduttore e una psicologa è stato portato all’attenzione del Comitato etico della Rai. La discussione riguarda presunte divergenze professionali e comportamenti ritenuti inappropriati, che hanno coinvolto le due figure. La Rai ha avviato un procedimento interno per accertare eventuali irregolarità. La vicenda si svolge nel contesto di un programma televisivo, senza ulteriori dettagli pubblicamente disponibili.

Il dietro le quinte della televisione di Stato, si sa, regala spesso tensioni che superano di gran lunga la fiction. Questa volta, però, i corridoi di Viale Mazzini fanno da sfondo a un braccio di ferro legale e istituzionale che ridisegna i confini della convivenza professionale sul servizio pubblico. La sfida tra Milo Infante, volto di punta del pomeriggio di Rai2 nonché vicedirettore degli Approfondimenti, e la nota criminologa Roberta Bruzzone è ormai apertissima. Quella che era nata come una frizione da diretta televisiva si è trasformata in una vera e propria guerra di nervi e carte bollate, culminata con l’intervento ufficiale del Comitato Etico della Rai. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Milo Infante, lo scontro con Roberta Bruzzone finisce di fronte al Comitato etico Rai

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Rai, scontro tra Roberta Bruzzone e Milo Infante: arriva il dossier al Comitato Etico

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