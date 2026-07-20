La Rai ha avviato verifiche interne sulla trasmissione Report, in relazione alla vicenda del vicedirettore Sigfrido Ranucci. La sospensione temporanea delle repliche estive della trasmissione è stata annunciata. Ranucci ha dichiarato di essere tranquillo, ma ha chiesto chi tuteli la sua immagine. La decisione della Rai segue le polemiche emerse sulla gestione del programma.

Non solo la sospensione “cautelativa” delle repliche estive di Report, adesso la Rai avvia anche verifiche interne “in relazione alla vicenda riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci “. Ad annunciarlo è la stessa tv pubblica sottolineando che si tratta di “un atto dovuto a tutela dell’azienda, delle persone coinvolte e dei principi del servizio pubblico”. La Rai vuole così accendere i fari su quanto emerso dalle indagini che hanno spinto la procura di Roma a indagare Valter Lavitola per l’attentato al giornalista avvenuto a Pomezia lo scorso ottobre. “La Commissione per il Codice Etico, su impulso dell’Amministratore Delegato, procederà nei prossimi giorni alle attività istruttorie di propria competenza”, fanno sapere da Viale Mazzini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ranucci-Lavitola, la Rai avvia verifiche su Report. Il conduttore: “Sono tranquillo. Ma chi tutela la mia immagine?”

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