La Rai ha avviato verifiche interne su Sigfrido Ranucci e sulla trasmissione Report. Il Comitato etico aziendale sta valutando eventuali profili relativi alla tutela dell’immagine della televisione pubblica e al rispetto dei principi del servizio pubblico. Il conduttore ha risposto alle questioni sollevate. La procedura si concentra su eventuali violazioni o comportamenti in contrasto con le norme interne. La decisione finale sarà comunicata dopo le analisi del caso.

La Rai avvia verifiche interne sul caso che riguarda Sigfrido Ranucci e la trasmissione Report, con il coinvolgimento del Comitato etico aziendale per valutare eventuali profili legati alla tutela dell’immagine della televisione pubblica e al rispetto dei principi del servizio pubblico. Al centro dell’attenzione ci sono i rapporti di collaborazione, la gestione delle fonti e le modalità operative della trasmissione d’inchiesta, con l’obiettivo di accertare il rispetto delle linee guida previste dal contratto di servizio, in particolare sui principi di imparzialità e indipendenza. La decisione arriva dopo le recenti discussioni sul dossier che coinvolge Ranucci e il caso Ranucci-Lavitola, che secondo quanto riportato ha sollevato interrogativi interni all’azienda anche sul fronte dell’immagine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ranucci e Report nel mirino della Rai: il comitato etico valuta il caso, il conduttore replica

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