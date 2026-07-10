La Rai ha deciso di sospendere le repliche estive di ‘Report’ dopo riunioni tra i vertici e varie strutture aziendali. La decisione non ha coinvolto direttamente il conduttore, che ha espresso sconcerto e preoccupazione. La sospensione riguarda le repliche programmate durante il periodo estivo, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali della scelta.

ROMA – La decisione di sospendere le repliche estive di ‘Report’ è stata adottata all’esito di riunioni e confronti ai vertici della Rai che hanno coinvolto diverse strutture aziendali, ma non Sigfrido Ranucci. Uno stop, a quanto risulta, adottato nell’attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda dell’attentato contro Ranucci alla luce dei rapporti personali tra il conduttore di ‘Report’ e Valter Lavitola, ritenuto dagli inquirenti il presunto mandante dell’azione. Il tutto – stando a quanto filtra dalla Rai – in via “prudenziale e cautelativa” mentre le indagini della magistratura sono ancora in corso, anche in un’ottica “garantista”, nei confronti dello stesso Ranucci. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Caso Ranucci: Rai sospende repliche estive di Report. Il conduttore: “Sconcerto e preoccupazione”

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