Caso Ranucci la Rai sospende le repliche estive di Report Il conduttore | Congetture vergognose sono sconcertato
La Rai ha sospeso le repliche estive di Report in attesa di chiarimenti sulla vicenda che coinvolge il conduttore. Ranucci ha commentato le accuse sottolineando di essere sconcertato e di considerarle con congetture vergognose. La sospensione riguarda tutte le repliche programmate, fino a quando non si chiarirà la situazione. La decisione è stata presa per tutelare la trasmissione e garantire trasparenza.
«In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci», la Rai sospende la messa in onda delle repliche estive di Report. Una scelta che viale Mazzini definisce «cautelativa», presa per tutelare «un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico». In ogni caso, precisa la nota della Rai, «resta fermo l’appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre». Ranucci: «Decisione sconcertante». Lo stop alle repliche estive di Report lascia di stucco lo stesso Ranucci, che affida il proprio commento a una nota inviata tramite il proprio avvocato Roberto De Vita. 🔗 Leggi su Open.online
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