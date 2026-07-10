Caso Ranucci la Rai sospende le repliche estive di Report Il conduttore | Congetture vergognose sono sconcertato

Notizia in breve

La Rai ha sospeso le repliche estive di Report in attesa di chiarimenti sulla vicenda che coinvolge il conduttore. Ranucci ha commentato le accuse sottolineando di essere sconcertato e di considerarle con congetture vergognose. La sospensione riguarda tutte le repliche programmate, fino a quando non si chiarirà la situazione. La decisione è stata presa per tutelare la trasmissione e garantire trasparenza.