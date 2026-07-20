La Rai ha annunciato di aver avviato verifiche interne sulla vicenda riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci. Le indagini vengono condotte dalla Commissione per il Codice Etico dell’azienda. La decisione si riferisce a una questione sollevata recentemente e prevede accertamenti sulle eventuali responsabilità o irregolarità. La comunicazione ufficiale non specifica dettagli aggiuntivi o tempistiche, limitandosi a confermare l’attivazione delle procedure di verifica interna.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione dell’azienda. La Rai ha annunciato l’avvio di verifiche interne in merito alla vicenda che coinvolge il vicedirettore Sigfrido Ranucci. La decisione, spiega l’azienda, rientra nelle procedure previste dai propri regolamenti e punta a garantire correttezza, imparzialità e tutela dell’azienda, oltre che delle persone interessate. Secondo quanto comunicato in una nota ufficiale, la Commissione per il Codice Etico, su iniziativa dell’Amministratore Delegato, svolgerà nei prossimi giorni gli approfondimenti e le attività istruttorie di propria competenza. I principi che guidano il servizio pubblico. Nel... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - La Rai avvia verifiche interne sul caso Ranucci: accertamenti della Commissione per il Codice Etico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ranucci, la Rai avvia verifiche interne. «Atto dovuto a tutela dell'immagine dell'azienda»La Rai ha avviato verifiche interne sul caso riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci.

Caso Ranucci, acquisite le interviste di Lavitola e Tavares: verifiche su possibili messaggi in codice nelle uscite tvLe dichiarazioni di Lavitola e Tavares sono state acquisite dai magistrati, che stanno verificando anche eventuali messaggi in codice nelle loro...

Ranucci, la Rai avvia verifiche interne. Atto dovuto a tutela dell'immagine dell'aziendaCaso Ranucci, interviene la Rai. Nel rispetto delle proprie procedure interne e dei principi di correttezza, imparzialità e ... msn.com

Rai avvia verifiche interne sul caso Ranucci dopo le pressioni politicheLa Rai avvia verifiche interne su Sigfrido Ranucci per tutelare l'immagine del servizio pubblico e la correttezza delle inchieste ... it.blastingnews.com