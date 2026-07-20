la rai avvia verifiche interne sul caso ranucci

La Rai ha avviato verifiche interne sul caso riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci. La decisione è stata presa nel rispetto delle procedure interne e dei principi di correttezza, imparzialità e tutela dell’azienda. Le indagini mirano a chiarire la situazione e sono in corso da parte delle competenze designate. La comunicazione ufficiale non specifica i dettagli o le tempistiche delle verifiche.

Nel rispetto delle proprie procedure interne e dei principi di correttezza, imparzialità e tutela dell’azienda, la Rai ha disposto l’avvio degli approfondimenti di competenza in relazione alla vicenda riguardante il vicedirettore Sigfrido Ranucci. La commissione per il Codice etico, su impulso dell’amministratore delegato, procederà nei prossimi giorni alle attività istruttorie di propria competenza. «Rai, in coerenza con le linee guida Ebu e nel rispetto del vigente contratto di servizio», si spiega in una nota, «è tenuta ad adottare criteri netti e chiari in relazione al giornalismo investigativo e d’inchiesta, a partire dal principio di imparzialità e indipendenza, a quello di accuratezza nello svolgimento delle inchieste, a quello sulla verifica rigorosa delle fonti e alla gestione corretta di esse». 🔗 Leggi su Lettera43.it

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