Rai avvia le verifiche interne sul caso Ranucci lui replica | Sono tranquillissimo
La Rai ha aperto un procedimento interno per verificare le fonti e il metodo di Report in relazione a un caso che coinvolge il conduttore di un programma di inchiesta. Il presentatore ha dichiarato di essere tranquillo, definendo le accuse un attacco al giornalismo libero. La commissione etica della rete sta analizzando le modalità di produzione del servizio televisivo.
La Rai attiva la Commissione per il Codice Etico sul caso Ranucci: sotto esame fonti e metodo di Report. Il conduttore replica: "Sono tranquillissimo, è un attacco al giornalismo libero". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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