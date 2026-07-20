Ragazzo ucciso a coltellate a Crema | l’ultimo saluto a Youssef

Notizia in breve

Un ragazzo è stato accoltellato a Crema e ha perso la vita. La vittima, identificata come Youssef, è stata portata in ospedale dove è deceduta poco dopo. Il centro islamico della città ha organizzato l'ultimo saluto, con amici e familiari presenti. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di ricostruire la dinamica dell’aggressione. Nessun dettaglio sul movente o eventuali sospetti è stato ancora reso noto.