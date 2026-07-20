Ragazzo ucciso a coltellate a Crema | l’ultimo saluto a Youssef
Un ragazzo è stato accoltellato a Crema e ha perso la vita. La vittima, identificata come Youssef, è stata portata in ospedale dove è deceduta poco dopo. Il centro islamico della città ha organizzato l'ultimo saluto, con amici e familiari presenti. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di ricostruire la dinamica dell’aggressione. Nessun dettaglio sul movente o eventuali sospetti è stato ancora reso noto.
Crema (Cremona), 20 luglio 2026 – Addio a Youssef. Il centro islamico diventa ancora una volta teatro di un ultimo saluto a un giovane vittima di un grave fatto di sangue. Youssef Rama Abdelaziz verrà salutato questa mattina dalla sua comunità, per poi partire per l’Egitto dove ad aspettarlo ci saranno i suoi genitori, rimasti in patria. Dalle 9.30 la comunità islamica ascolterà ancora una volte le parole di pace che però non basteranno a spegnere il dolore per la perdita di un altro giovane. Anche lui di 19 anni, come Hamza Salama; anche lui ucciso in mezzo alla strada. Il primo a sprangate in testa in via Brescia, il lunedì dell’Angelo, 6 aprile; il secondo a coltellate al culmine di una lite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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