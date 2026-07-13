Un giovane di 19 anni è stato ucciso a Crema. La vittima, Youssef Rama Abdelaziz, avrebbe iniziato un nuovo lavoro questa settimana. L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio del 13 luglio 2026. La polizia sta indagando sul caso e non ci sono ancora dettagli sulle circostanze dell’accaduto o eventuali sospetti. La famiglia ha confermato che il giovane aveva progetti di cambiamento e di ricostruzione personale.

Crema (Cremona), 13 luglio 2026 – Youssef Rama Abdelaziz forse voleva svoltare, lasciare la vita fatta finora a Crema per un nuovo presente che poteva ripartire dal lavoro. Non lo sapremo mai, perché il 19enne egiziano è stato ucciso a coltellate nella notte di sabato a Crema. Quello che sappiamo è che oggi sarebbe stato il suo primo giorno di lavoro. Aveva trovato impiego in una azienda della provincia di Bergamo e avrebbe dovuto incominciare proprio questa mattina: "Posso svoltare" avrebbe confidato agli amici. E sabato, stando a quanto filtra e ha riportato da La Provincia di Cremona, aveva anche festeggiato. Una gioia finita molto presto, quando tre ragazzi, da 23 a 25 anni, lo hanno affrontato, portato in una via di collegamento da viale Repubblica a via Cresmiero, a un passo dal centro città, e lì lo hanno accoltellato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Youssef ucciso a Crema a 19 anni: oggi avrebbe iniziato un nuovo lavoro

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