Tre giovani tra i 23 e i 25 anni sono stati fermati con l’accusa di aver ucciso con coltellate un ragazzo egiziano di 19 anni a Crema. I fermati sono residenti nella zona e la polizia ha emesso i provvedimenti di fermo. L’omicidio è avvenuto nella serata di ieri, e le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Crema (Cremona) – Ci sono tre fermi per l'omicidio del giovane egiziano di 19 anni ucciso a coltellate ieri sera a Crema. Si tratta di tre ragazzi, tra i 23 e 25 anni, residenti nel cremasco, per i quali l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti di fermo per l’omicidio di Youssef Rama Abdelaziz. https:www.ilgiorno.itcremonapoliticaucciso-coltellate-crema-8f87eccf La breve fuga. Dopo il delitto, a quanto si apprende, i tre giovani si erano allontanati, girando tra varie province, per poi essere tutti rintracciati nel cremasco e nell'area milanese e, alla fine, fermati con la pesantissima accusa. moglie accoltella il marito Martignana di Po Cremona carabinieri e ambulanza, 8 luglio 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucciso a coltellate a Crema: tre giovani fermati per l’omicidio del 19enne Youssef Abdelaziz

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