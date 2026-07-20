Ragazza trans colpita con una gomitata mentre passeggia al Pigneto | Aiutateci a trovare l'aggressore
Una ragazza trans è stata colpita con una gomitata mentre passeggiava nell’isola pedonale del Pigneto, a Roma, nella sera del 14 luglio. La giovane è caduta a terra durante l’aggressione, mentre l’uomo si è allontanato subito dopo averla guardata con espressione minacciosa. La vittima ha chiesto aiuto, invitando a cercare l’autore dell’aggressione. La polizia sta indagando sull’accaduto e raccoglie testimonianze sulla dinamica.
L’aggressione la sera del 14 luglio nell’isola pedonale del Pigneto a Roma. La giovane è caduta a terra, mentre l’uomo si è allontanato dopo averle lanciato uno sguardo minaccioso. Si cercano testimoni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Positivo. . Ha cercato di far arrabbiare una ragazza dicendole che il peso di una donna conta, ma lei non è rimasta in silenzio Credit IG @lennymilleryt (https://www.instagram.com/lennymilleryt/) facebook