Ragazza trans colpita con una gomitata mentre passeggia al Pigneto | Aiutateci a trovare l'aggressore

Notizia in breve

Una ragazza trans è stata colpita con una gomitata mentre passeggiava nell’isola pedonale del Pigneto, a Roma, nella sera del 14 luglio. La giovane è caduta a terra durante l’aggressione, mentre l’uomo si è allontanato subito dopo averla guardata con espressione minacciosa. La vittima ha chiesto aiuto, invitando a cercare l’autore dell’aggressione. La polizia sta indagando sull’accaduto e raccoglie testimonianze sulla dinamica.