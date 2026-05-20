Sara Schiavella scomparsa al Collatino l'appello dei familiari | Aiutateci potrebbe essere in pericolo
Sono passati alcuni giorni dalla scomparsa di Sara Schiavella, una donna di 43 anni che è sparita dal quartiere Collatino di Roma l’11 maggio 2026. I familiari hanno lanciato un appello pubblico chiedendo aiuto, temendo che possa trovarsi in pericolo. La polizia ha avviato le indagini per trovare la donna e capire le circostanze della sua assenza. Al momento, non ci sono dettagli su eventuali elementi di rischio o sui motivi della scomparsa.
Sono giorni di apprensione per i familiari di Sara Schiavella, la 43enne scomparsa dal Collatino a Roma l'11 maggio 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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