Costacurta e l'antipatia per Barthez | Mi ha fregato una ragazza bellissima a Cap d'Antibes

Durante un’intervista, Billy Costacurta ha raccontato di aver sviluppato antipatia nei confronti di Fabien Barthez, portiere della nazionale francese. Ha rivelato di aver avuto un conflitto personale con lui, legato a un episodio a Cap d’Antibes, dove avrebbe perso una ragazza molto bella a causa di Barthez. Costacurta ha dichiarato di essere stato molto arrabbiato con il portiere per questa vicenda.

Billy Costacurta svela un retroscena personale che coinvolge un suo ex collega calciatore, il portiere della nazionale francese Fabien Barthez: "Mi stava sulle palle, ero incazzato nero con lui".🔗 Leggi su Fanpage.it

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