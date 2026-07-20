Il 26 marzo 2026, ambulanze e staff medico hanno evacuato feriti e malati da Khan Younis, nel sud di Gaza, verso il valico di Rafah. La zona si trova in condizioni critiche, con un flusso di pazienti in cerca di cure mediche urgenti. Rafah ha ricevuto i feriti evacuati, che sono stati trasportati per essere sottoposti a trattamenti specializzati. La situazione nella Striscia di Gaza resta difficile, con continui spostamenti di persone verso aree di assistenza.

Evacuazione di feriti palestinesi: la situazione critica della Gaza Strip Il 26 marzo 2026, le ambulanze e i team medici hanno evacuato un gruppo di malati e feriti dalla città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, diretti verso il valico di Rafah. Questo passaggio è cruciale per la ricezione di cure mediche all’estero, in un contesto segnato dal collasso dell’infrastruttura sanitaria e da severe restrizioni imposte da Israele. La evacuazione, avvenuta in condizioni disperate, rappresenta l’emblema di una crisi sanitaria che affligge la regione. La situazione nel sistema sanitario di Gaza. L’instabilità politica e il blocco prolungato hanno causato un deterioramento drammatico dei servizi sanitari in Gaza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Rafah accoglie nuovi feriti palestinesi evacuati da Gaza per cure mediche urgenti.

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