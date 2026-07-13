Il valico di Rafah ha ricevuto 78 feriti palestinesi dalla Striscia di Gaza. Si tratta del 61° gruppo di pazienti trasferiti attraverso il confine egiziano. Nessuna altra informazione è stata fornita sulle condizioni dei feriti o sulle modalità di trasferimento.

Arrivo del 61° Gruppo di Feriti Palestinesi al Valico di Rafah. IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il valico terrestre di Rafah, situato nel governatorato del Sinai del Nord in Egitto, ha recentemente accolto il 61° gruppo di feriti e pazienti palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza. Questa volta, il gruppo è composto da 78 persone, tra cui 37 feriti e malati, accompagnati da 41 familiari e assistenti. La situazione sanitaria dei pazienti è stata gestita con la massima attenzione. Le squadre mediche del Ministero della Salute egiziano hanno effettuato gli accertamenti sanitari necessari prima del trasferimento. I pazienti sono stati poi trasferiti in ambulanze verso vari ospedali in Egitto, dove riceveranno le cure indispensabili per la loro condizione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Gaza.

© Napolipiu.com - Egitto: Valico di Rafah riceve 78 feriti palestinesi dalla Striscia di Gaza.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Egypt receives new group of wounded Palestinians via Rafah crossing

Notizie e thread social correlati

Dalla Striscia di Gaza a Foggia, l’università apre le porte a due studenti palestinesiQuesta mattina, presso l’Università di Foggia, sono stati accolti due studenti palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza.

L'Università di Foggia accoglie due studenti palestinesi provenienti dalla Striscia di GazaL’Università di Foggia ha accolto due studenti provenienti dalla Striscia di Gaza.

Temi più discussi: L’Egitto vince, Gaza irrompe in campo. Il ct Hassam mostra la bandiera palestinese; Crisi Ue-Israele: a rischio i piani europei per i palestinesi; Dina Alberizia, dalla Flotilla alla detenzione in Libia: Parliamo dei prigionieri palestinesi; I veleni di Hossam Hassan e l’esplodere di un risentimento che va oltre il calcio e la Fifa.

Se gli abitanti di #Gaza avessero realmente le palle, invece che seminare odio verso gli #ebrei, dovrebbero presentarsi in massa al valico di #Rafah e ottenere che il sostegno dell' #Egitto con quelle bandiere sia trasformato in fraterna accoglienza. E le sx di q x.com

Egitto, il Valico di Rafah accoglie 78 feriti e accompagnatori palestinesi dalla Striscia di GazaIl valico terrestre di Rafah, nel governatorato del Sinai del Nord in Egitto, ha accolto il 61° gruppo di feriti e pazienti palestinesi ... msn.com

Gaza celebra il trionfo dell'Egitto tra edifici crollati a causa del genocidio reddit

Gaza, Israele: il valico di Rafah con l'Egitto aprirà domenica dopo quasi due anni di chiusuraIl Cogat, l'organismo militare israeliano incaricato di coordinare gli aiuti a Gaza, ha dichiarato in un comunicato che a partire da domenica sarà consentito un limitato movimento di persone ... it.euronews.com