L' università accoglie due palestinesi in fuga da Gaza | Sognavamo di studiare a Palermo
Dopo mesi di conflitto e incertezze, due studenti palestinesi arrivano a Palermo, dove frequenteranno l’università. Provenienti da Gaza, Yousef Asqool e Kholoud Abudaqqa hanno trascorso un lungo periodo tra attese e paure, ma ora possono guardare avanti con speranza. La città siciliana li accoglie con la possibilità di continuare gli studi e di riprendere un percorso interrotto, realizzando un sogno che avevano fin da quando hanno deciso di lasciare la loro terra.
Dopo mesi di guerra, attese interminabili e paura, per Yousef Asqool e Kholoud Abudaqqa oggi Palermo rappresenta molto più di una città universitaria: è il luogo in cui poter finalmente tornare a immaginare il futuro. I due giovani studenti palestinesi provenienti da Gaza sono stati accolti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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