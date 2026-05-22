L' università accoglie due palestinesi in fuga da Gaza | Sognavamo di studiare a Palermo

Dopo mesi di conflitto e incertezze, due studenti palestinesi arrivano a Palermo, dove frequenteranno l’università. Provenienti da Gaza, Yousef Asqool e Kholoud Abudaqqa hanno trascorso un lungo periodo tra attese e paure, ma ora possono guardare avanti con speranza. La città siciliana li accoglie con la possibilità di continuare gli studi e di riprendere un percorso interrotto, realizzando un sogno che avevano fin da quando hanno deciso di lasciare la loro terra.

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