Rabiot giura fedeltà al Diavolo | Ripartire dal Milan? Ovviamente

Dopo il Mondiale della Francia, Rabiot ha dichiarato di voler ripartire dal Milan, lasciando intendere la volontà di restare. Prima di tornare ad allenarsi con il club, si è concesso alcune vacanze. La sua posizione sembra chiara, senza segnali di ripensamenti o cambi di idea. La sua permanenza nel club rossonero appare confermata, almeno per ora, con le parole che rafforzano l’intenzione di continuare in maglia rossonera.

Prima le vacanze, poi il Milan. A meno di clamorosi e imprevedibili ripensamenti. Cala il sipario sul Mondiale della Francia e Adrien Rabiot manda messaggi rassicuranti a dirigenza e spogliatoio rossonero. Giura fedeltà al club che lo aspetta a braccia aperte e che punta su di lui nella stagione dell’immediato riscatto. Nessun “mal di pancia“ stagionale nonostante l’umore non sia dei migliori dopo la pirotecnica sconfitta nella finalina per il terzo posto contro l’Inghilterra, ora il centrocampista vuol mettere da parte la parentesi negli Stati Uniti (con legittimi rimpianti che si uniscono alle feroci critiche rivolte a qualche cmnpagno di squadra: "Primo tempo vergognoso, ho visto comportamenti inammissibili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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