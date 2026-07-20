Questo è folle | Elon Musk commenta il caso Roggero e infiamma il dibattito sulla legittima difesa

Elon Musk ha commentato il caso di un gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere dopo aver ucciso due rapinatori durante una rapina nel suo negozio. Attualmente in carcere, l’uomo aveva sparato ai rapinatori, che erano entrati armati. Musk ha definito la situazione “folle” e ha acceso un dibattito sulla legittima difesa e sulla proporzionalità delle pene.

Persino Elon Musk è intervenuto sul caso di Mario Roggero, il gioielliere attualmente detenuto nel carcere di Bollate dopo essere stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori durante una rapina nella sua attività. L’imprenditore ha commentato su X alcuni video delle telecamere di sicurezza che hanno ripreso parte dell’aggressione e della sparatoria, prendendo posizione sulla vicenda. “Questo è folle! Il giudice e il procuratore in questo caso sono quelli che meritano questa condanna” Il commento è arrivato in risposta a un post pubblicato da un utente peruviano, tale Carlo Martin, che su X si descrive come “seguace di Cristo e antisocialista”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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