Il caso Roggero rimane al centro di un dibattito tra giustizia, legittima difesa e richiesta di grazia. La famiglia di una delle vittime ha dichiarato di essere composta da persone perbene. Nel frattempo, prosegue la procedura per la concessione della grazia, riaccendendo le discussioni pubbliche. Recentemente, anche la famiglia di uno dei due uomini uccisi durante la sparatoria ha espresso il proprio punto di vista.

La famiglia di una delle vittime: "Siamo persone perbene". Intanto prosegue l'iter della richiesta di grazia e si riaccende la controversia In queste ore a intervenire è anche lafamiglia di Giuseppe Mazzarino, uno dei due uomini rimasti uccisi durante la sparatoria. A raccontarne lo stato d’animo è l’avvocato Angelo Panza, legale della madre e dei quattro fratelli della vittima. “Sono amareggiati”, spiega il professionista all’Adnkronos, precisando che il malessere dei suoi assistiti nasce soprattutto dalmodo in cui vengono percepiti nell’opinione pubblica. Nel2023ilTribunale di Astiaveva riconosciuto ai familiari unaprovvisionale complessiva di 115 mila euro, di cui 35 mila destinati alla madre e 20 mila a ciascuno dei quattro fratelli e sorelle. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Roggero: resta aperto il dibattito tra giustizia, legittima difesa e richiesta di grazia

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CASO MARIO ROGGERO, MELONI ATTACCA: CHI COMMETTE UN REATO NON PUÒ CHIEDERE RISARCIMENTI

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