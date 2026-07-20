Elon Musk sta con Mario Roggero | Condanna folle andrebbe data ai giudici Insorge il Pd

Elon Musk ha espresso un commento sulla condanna definitiva di un gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori. Musk ha definito la condanna “folle” e ha suggerito che la decisione dovrebbe essere presa dai giudici. La posizione ha suscitato reazioni politiche, con il Partito Democratico che ha protestato contro le dichiarazioni.

Interviene pure Elon Musk sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane-Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori. Rispondendo al post di un utente che esprimeva su X indignazione per la sentenza confermata in Cassazione, il patron di Tesla ha parlato di «follia! Sono il giudice e il pubblico ministero di questo caso che meritano questa condanna». This is insane! The judge and prosecutor in this case are the ones who deserve this sentence. — Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2026 Ruotolo (Pd): «L’Europa si protegga da incursioni di Musk». Insorge dal Pd sull’intervento del magnate sudafricano Sandro Ruotolo. 🔗 Leggi su Open.online

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Elon Musk dalla parte di Mario Roggero: il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere attaccando la magistratura italiana: Si tratta di una follia! Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna. #A x.com

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Musk attacca la giustizia italiana: 'Follia, giudice e pm meritano la condanna'Elon Musk su X difende il gioielliere Roggero e attacca la magistratura: 'È follia, giudice e pm meritano la condanna' ... it.blastingnews.com