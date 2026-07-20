quattro lettere su cosa fare in caso di attacco nucleare

Un nuovo primo ministro britannico ha scritto quattro lettere con istruzioni su come comportarsi in caso di attacco nucleare. Queste comunicazioni sono considerate tra le più importanti e meno note, destinate a essere aperte solo in situazioni di emergenza estrema. Le lettere forniscono linee guida su cosa fare in un ipotetico scenario di attacco nucleare, ma i dettagli specifici non sono stati resi pubblici.

Scriverle è uno dei compiti meno conosciuti ma più importanti per ogni nuovo primo ministro britannico, con la speranza che nessuno dovrà mai leggerle Come per tutti i suoi predecessori, uno dei primi compiti di Andy Burnham come primo ministro del Regno Unito sarà quello di scrivere le letters of last resort, traducibile in italiano con qualcosa come “lettere di ultima istanza”. Sono quattro lettere identiche che ogni nuova o nuovo primo ministro deve scrivere a mano e che vengono consegnate ai comandanti dei quattro sottomarini britannici dotati di armi nucleari. Vengono poi conservate in delle cassaforte dentro ai sottomarini, e devono essere aperte solo nel caso in cui un attacco nucleare sul Regno Unito uccida sia il primo ministro sia la persona incaricata di prendere decisioni in materia nucleare al suo posto in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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