Occhio a queste lettere del Fisco | cosa fare

Da ilgiornale.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Fisco invia lettere ai contribuenti che presentano errori o omissioni nella dichiarazione dei redditi non precompilata. Questi avvisi segnalano eventuali discrepanze tra i dati dichiarati e le informazioni disponibili presso l'Agenzia delle Entrate. La comunicazione può indicare correzioni o richieste di integrazione. La mancata risposta o correzione può portare a sanzioni o controlli. È importante verificare attentamente il contenuto delle lettere e seguire le istruzioni fornite per regolarizzare eventuali irregolarità.

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Compilare la dichiarazione dei redditi, soprattutto nel caso in cui non si abbia a che fare con la precompilata, può comportare talvolta il rischio di commettere degli errori, tra omissioni e detrazioni non corrette. Nel caso in cui il contribuente non si renda conto del problema dopo l'invio del 730 e queste irregolarità siano a suo sfavore, per cui qualora emergano delle discrepanze tra i dati comunicati e quelli in possesso del Fisco grazie ai controlli incrociati, si può diventare destinatari di una lettera di compliance, un invito bonario da parte dell'amministrazione tributaria a mettere in regola la propria posizione. Solo per l'anno scorso si parla di circa 200mila lettere pronte a partire a causa di errori nelle dichiarazioni: una piccola parte delle oltre 2,4 milioni programmate per il 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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