Nella zona dei Quartieri Spagnoli, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli, identificando 367 persone e ispezionando veicoli e aree pubbliche. Le verifiche hanno coinvolto il centro cittadino con l’obiettivo di garantire la sicurezza urbana. Durante le operazioni sono stati effettuati controlli mirati e perquisizioni, con l’impiego di più pattuglie sul territorio. Nessun incidente o sequestro è stato comunicato.

Napoli, verifiche della Polizia ai Quartieri Spagnoli: controlli su persone, veicoli e sicurezza urbana.. Servizi rafforzati nel centro cittadino. Nelle ultime 48 ore la Polizia di Stato ha effettuato una serie di controlli straordinari ai Quartieri Spagnoli nell’ambito delle attività di monitoraggio del territorio predisposte dalla Questura di Napoli. Ai servizi hanno partecipato gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati Dante e Montecalvario. Centinaia di persone identificate. Nel corso delle verifiche sono state identificate complessivamente 367 persone. Tra queste, 89 sono risultate avere precedenti di polizia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Quartieri Spagnoli, controlli intensificati: identificate 367 persone

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Napoli- Controlli delle forze dell'ordine ai Quartieri Spagnoli e Montesanto

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