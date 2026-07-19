Controlli a Quartieri Spagnoli e Porta Capuana | 137 persone identificate

Da puntomagazine.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel fine settimana, sono state identificate 137 persone durante controlli rafforzati tra Quartieri Spagnoli e Porta Capuana. La polizia ha effettuato servizi straordinari nelle zone più frequentate del centro di Napoli. I controlli sono stati disposti dalla Questura e continuano nelle aree centrali della città.

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Napoli, verifiche rafforzate tra Quartieri Spagnoli e Porta Capuana nel fine settimana. Servizi straordinari nelle zone del centro cittadino. Proseguono i controlli disposti dalla Questura di Napoli nelle aree maggiormente frequentate del centro cittadino. Nel corso del fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati Dante, Montecalvario e Vicaria-Mercato hanno effettuato una serie di verifiche nei Quartieri Spagnoli e nella zona di Porta Capuana. A darne notizia la Questura di Napoli. Persone e veicoli sottoposti a controllo. L’attività ha consentito di identificare complessivamente 137 persone, delle quali 35 risultate con precedenti di polizia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Controlli a Quartieri Spagnoli e Porta Capuana: 137 persone identificate
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