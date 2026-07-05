Oltre 560 persone sono state identificate durante controlli straordinari ai Quartieri Spagnoli di Napoli, dove sono stati sequestrati numerosi veicoli. I servizi di controllo sono stati intensificati nel centro cittadino, coinvolgendo forze dell’ordine e pattuglie nelle strade principali. Le operazioni sono in corso e continueranno nei prossimi giorni. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui motivi specifici delle verifiche.

Napoli, servizi straordinari ai Quartieri Spagnoli: centinaia di persone controllate e veicoli sequestrati. Controlli rafforzati nel centro di Napoli. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli nei Quartieri Spagnoli. Nelle ultime 48 ore gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati Dante e Montecalvario, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno intensificato le verifiche nelle strade del quartiere. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Oltre 500 persone identificate. Nel corso delle operazioni sono state identificate 568 persone, tra cui 138 con precedenti di polizia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Controlli ai Quartieri Spagnoli, Napoli: oltre 560 persone identificate

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Napoli- Controlli delle forze dell'ordine ai Quartieri Spagnoli e Montesanto

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