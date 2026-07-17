Medaglie anelli su misura e premi record Cosa e quanto vince chi tra Spagna e Argentina trionfa ai Mondiali 2026 – Il video

Da open.online 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna si gioca domenica sera a New York. La squadra vincitrice riceverà medaglie, anelli su misura e premi record. La Fifa ha annunciato alcune novità legate ai premi, che saranno consegnati alle squadre vincitrici. Al momento, non sono stati comunicati dettagli specifici sui valori o sui tipi di premi. La competizione prosegue con l’attesa per l’esito della partita.

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Cresce l’attesa per la finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna, domenica sera a New York. Ma cosa vincerà in concreto la squadra che trionferà? Per questa edizione dei Mondiali la Fifa ha annunciato alcune novità destinate a entrare nella storia della competizione. La nazionale che conquisterà i Mondiali del 2026 non riceverà soltanto la Coppa del Mondo e le tradizionali medaglie d’oro, ma anche 30 anelli commemorativi in edizione limitata e personalizzati per giocatori e membri dello staff. Si tratta di una prima assoluta nella storia dei Mondiali di calcio e di una scelta che richiama una tradizione sportiva tipicamente statunitense, diffusa soprattutto nei campionati di basket (Nba) e football americano (Nel). 🔗 Leggi su Open.online

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