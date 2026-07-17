Medaglie anelli su misura e premi record Cosa e quanto vince chi tra Spagna e Argentina trionfa ai Mondiali 2026 – Il video

La finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna si gioca domenica sera a New York. La squadra vincitrice riceverà medaglie, anelli su misura e premi record. La Fifa ha annunciato alcune novità legate ai premi, che saranno consegnati alle squadre vincitrici. Al momento, non sono stati comunicati dettagli specifici sui valori o sui tipi di premi. La competizione prosegue con l’attesa per l’esito della partita.

Cresce l’attesa per la finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna, domenica sera a New York. Ma cosa vincerà in concreto la squadra che trionferà? Per questa edizione dei Mondiali la Fifa ha annunciato alcune novità destinate a entrare nella storia della competizione. La nazionale che conquisterà i Mondiali del 2026 non riceverà soltanto la Coppa del Mondo e le tradizionali medaglie d’oro, ma anche 30 anelli commemorativi in edizione limitata e personalizzati per giocatori e membri dello staff. Si tratta di una prima assoluta nella storia dei Mondiali di calcio e di una scelta che richiama una tradizione sportiva tipicamente statunitense, diffusa soprattutto nei campionati di basket (Nba) e football americano (Nel). 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026: quanto guadagna chi vince la Coppa del Mondo e tutti i premi per le varie posizioniIl vincitore della Coppa del Mondo 2026 riceverà circa 4 milioni di dollari, mentre i finalisti otterranno circa 2 milioni ciascuno.

Chi vince i Mondiali 2026, il sondaggio: Spagna e Francia le favorite, ma attenzione a Inghilterra, Argentina e Brasile - VOTAUn sondaggio pubblicato da Il Giornale d’Italia indica che Francia e Spagna sono considerate le favorite per vincere i Mondiali 2026.

Argomenti più discussi: Mondiali 2026: per la prima volta i campioni avranno un anello in stile Nba; Mondiali 2026, la svolta americana della Fifa: il nuovo premio per i campioni; Chi vincerà i Mondiali 2026 avrà un anello numerato e personalizzato: assoluta novità rubata all'NBA; Un premio senza precedenti per il campione del mondo del 2026.