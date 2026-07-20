La fase REM del sonno dovrebbe durare circa il 20-25% del totale, ovvero circa 1,5-2 ore per un ciclo completo di circa 7-9 ore di sonno. Questa fase si verifica più volte durante la notte e rappresenta il momento in cui si sogna di più. La durata della fase REM può variare in base all’età e a condizioni individuali, ma è considerata essenziale per il riposo e il benessere generale.

Sono sempre più gli studi che sottolineano quanto la salute sia collegata al sonno e al modo giusto di riposare, tra i vari aspetti, un sonno regolare riduce i rischi di diabete di tipo 2, problemi cardiaci e di alta pressione. Durante il sonno ci sono diverse fasi, tra cui quella chiamata REM (Rapid Eye Movement) una tra le parti fondamentali del riposo, che si chiama così per il movimento rapido degli occhi sotto le palpebre. Si tratta del momento in cui il cervello è più attivo, con un'attività simile a quella della veglia. Secondo gli esperti, è proprio in questa fase che si verificano sogni vividi e che il cervello lavora su memoria, emozioni e capacità cognitive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quanto dovrebbe durare la fase REM del sonno? La risposta degli esperti

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