Numerosi esperti avvertono che interrompere bruscamente il consumo di caffè può causare una serie di sintomi fisici e mentali. Tra questi, mal di testa, stanchezza, irritabilità e difficoltà di concentrazione sono tra i più comuni. Questa condizione, nota come sindrome da astinenza da caffeina, si manifesta generalmente entro le prime 24 ore dall'interruzione e può durare diversi giorni. La quantità di caffeina assunta regolarmente influisce sulla gravità dei sintomi.

Il caffè è senza dubbio una delle bevande più consumate e apprezzate al mondo, Italia inclusa, ed è anche una delle più studiate. Negli anni le evidenze scientifiche ne hanno documentato i numerosi benefici, dalla protezione della salute del fegato alla riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, passando per gli effetti positivi sul microbiota intestinale e sull'umore. Eppure, per motivi diversi - dagli effetti collaterali a problemi di aritmia, passando per digiuni o semplicemente per una scelta personale - c'è chi decide di smettere di berlo di colpo. È in quel momento, però, che il nostro organismo reagisce a questa mancanza improvvisa, in alcuni casi con sintomi che possono essere intensi e debilitanti, almeno per qualche giorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caffè: se smetti all'improvviso di berlo che cosa succede al tuo corpo? La risposta degli esperti

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Cosa succede al tuo corpo se smetti di bere alcol per sempre

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