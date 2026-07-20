quanto cresce il pil della spagna grazie ai mondiali

Dopo la vittoria della nazionale spagnola nella finale dei Mondiali di calcio contro l’Argentina, si sono verificati aumenti significativi nel settore del turismo e delle vendite legate all’evento. Le attività commerciali e gli esercizi pubblici hanno registrato un incremento di clientela, contribuendo alla crescita del PIL nazionale. Non sono stati comunicati dati ufficiali immediati, ma si prevede che l’effetto positivo si rifletta sui numeri economici del paese.

Grande festa in Spagna per la vittoria dei Mondiali di calcio. Con il trionfo de “La Roja” ieri nella finale con l’Argentina, gli spagnoli hanno molto da celebrare. Non solo per la supremazia sportiva in quello che è definito l’evento più importante, e più seguito, a livello internazionale. La Spagna vince anche in termini economici. Con la Coppa del Mondo in casa, il Prodotto Interno Lordo potrebbe aumentare di circa 0,5 punti, secondo le previsioni più discrete. Questo si traduce in un impatto diretto di circa 8 miliardi di euro per l’economia. La proiezione è stata fatta da un gruppo di esperti nel report intitolato “Una spinta per il Pil: l’effetto di vincere la Coppa del Mondo della Fifa” pubblicato dal Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 🔗 Leggi su Formiche.net

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