La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna è stata interrotta per 27 minuti e 40 secondi, durata ufficiale dell’intervallo. Per la prima volta nella storia del torneo, il tempo di pausa è stato animato da uno spettacolo di grande raffinatezza. La partita si è così fermata per oltre un quarto d’ora, durante il quale si sono svolti momenti di intrattenimento che hanno coinvolto i presenti allo stadio.

La finale dei Mondiali 2026 di calcio è stata interrotta per 27 minuti e 40 secondi: questa è la durata ufficiale dell’intervallo, che per la prima volta nella storia della rassegna iridata è stato animato da uno show di indubbia bellezza. Spagna e Argentina sono andati negli spogliatoi sullo 0-0, poi è stato montato in tempi rapidi una scenografia e si sono susseguite in rapida successione le esibizioni di Madonna (affiancata anche da Ronaldo e Ronaldinho), dei Muppet, dei BTS, di Justin Bieber e poi di Shakira, con uno spettacolo pirotecnico in chiusura. Lo spettacolo misto a concerto in quel di New York sarebbe dovuto durare undici minuti, ma si è sforato il tempo previsto e poi si sono dovuti aggiungere i minuti necessari per montare e smontare la scenografia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Quanto è durato l’intervallo della finale Argentina-Spagna ai Mondiali? Minuti e secondi precisi

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