Quanto caffè è troppo caffè? Abbiamo la risposta ufficiale della scienza

Una ricerca scientifica indica che il consumo moderato di caffè non comporta rischi significativi per il cuore. Non è specificato un limite preciso, ma si suggerisce che bere quantità moderate sia compatibile con la salute. La maggior parte degli italiani considera il caffè una componente irrinunciabile della routine quotidiana. La conclusione si applica a chi non eccede con le quantità e si basa su studi recenti che analizzano gli effetti del consumo di questa bevanda.

Per milioni di italiani il caffè rappresenta uno dei piaceri quotidiani irrinunciabili. Una nuova ricerca dovrebbe tranquillizzare chi si è mai preoccupato degli effetti di questa abitudine sul cuore, almeno finché si consuma con moderazione. L’ American Heart Association ha pubblicato un rapporto scientifico che chiarisce finalmente il legame tra consumo di caffè, caffeina e malattie cardiovascolari. Secondo gli esperti, consumare fino a 400 milligrami di caffeina al giorno, equivalenti a circa 5 tazzine da 240 millilitri di caffè, è sicuro per il cuore e potrebbe persino ridurre il rischio di malattie cardiovascolari in alcune persone. D’altra parte, livelli elevati di caffeina provenienti da fonti come gli energy drink potrebbero essere effettivamente pericolosi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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