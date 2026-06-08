Il caffè? italiano! L' associazione Museo del caffè in mostra a Bratislava
Un’esposizione dedicata alla cultura del caffè italiano è stata allestita a Bratislava, promossa dall’Istituto Italiano di Cultura e supportata dall’Ambasciata. La mostra si concentra sulla storia e le tradizioni legate al caffè nel nostro paese, con oggetti, fotografie e documenti storici. L’evento si rivolge a un pubblico vario e si svolge presso il Museo del Caffè, coinvolgendo anche attività didattiche e dimostrazioni sul processo di preparazione.
Su iniziativa dell’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia, s’inaugura martedì sera, 9 giugno, nella sede del Museo di Storia Naturale (Prírodovedné múzeum) della capitale slovacca, nella Città Vecchia, sulla riva del Danubio (via Vajanského nábrežie 2), l’esposizione “Il Caffè?.Italiano!”, tutta dedicata alla storia e tradizione peculiare del caffè nel nostro Paese, nei suoi vari aspetti socio-economici, industriali e culturali. Dopo la “vernice” di martedì la mostra, che si inserisce tra gli eventi di “Dolce Vitaj” 2026, festival estivo organizzato ogni anno dai principali soggetti del “Sistema Italia” (l’Ambasciata, l’Istituto Italiano di Cultura, la Camera di Commercio Italo-Slovacca e aziende italiane operanti in questo Paese, cfr. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Imprese italiane: tra storia e futuro in mostra a Milano
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