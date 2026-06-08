Il caffè? italiano! L' associazione Museo del caffè in mostra a Bratislava

Notizia in breve

Un’esposizione dedicata alla cultura del caffè italiano è stata allestita a Bratislava, promossa dall’Istituto Italiano di Cultura e supportata dall’Ambasciata. La mostra si concentra sulla storia e le tradizioni legate al caffè nel nostro paese, con oggetti, fotografie e documenti storici. L’evento si rivolge a un pubblico vario e si svolge presso il Museo del Caffè, coinvolgendo anche attività didattiche e dimostrazioni sul processo di preparazione.