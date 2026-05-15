Tuttofood | Gigi D’Alessio racconta il caffè napoletano allo stand di Caffè Toraldo

Durante Tuttofood 2026, in corso a Fiera Milano Rho dall’11 al 14 maggio, si è verificata una scena insolita: un noto cantante napoletano ha condiviso la sua esperienza con il caffè locale presso lo stand di Caffè Toraldo. L’evento ha attirato l’attenzione dei visitatori, che hanno potuto ascoltare il racconto diretto dell’artista sulla tradizione e sui sapori del caffè di Napoli. La manifestazione prosegue con numerosi appuntamenti dedicati al settore alimentare e alle eccellenze italiane.

Una sorpresa inaspettata a TuttoFood 2026, l’appuntamento di Fiera Milano Rho in programma dall’11 al 14 maggio. L’icona pop Gigi D’Alessio ha partecipato alla masterclass di Caffè Toraldo per raccontare il piacere di un buon caffè sia a casa che al bar. Tra applausi e foto insieme ai fan, ha raccontato agli operatori del settore e media, il suo legame con il caffè e con il brand di cui è testimonial: “O’ cafè rappresenta Napoli, fa parte del nostro Dna, e aggiunge, “La collaborazione con Caffè Toraldo fa parte di un percorso di profonda conoscenza. Sono onorato di rappresentare questa azienda napoletana, conosco la famiglia e sono persone meravigliose, è un’azienda nata dal nulla e costruita da zero, oggi diventata un’eccellenza importante non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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