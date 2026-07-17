Mario Roggero e il precedente col fidanzato della figlia lo schiaffo a lei e la pistola in faccia a lui | l’episodio nel 2005 dopo un’altra rapina

Nel 2005, Mario Roggero è stato coinvolto in un episodio violento che riguarda il precedente con il fidanzato della figlia. In quell’occasione, avrebbe dato uno schiaffo alla ragazza e puntato una pistola in faccia a un uomo. Questo episodio si verifica dopo che Roggero era stato condannato per l’omicidio di due rapinatori, in un contesto in cui aveva già subito altre rapine.

Nel passato di Mario Roggero c’è un altro precedente giudiziario legato a un episodio violento, successivo ad altre rapine subite dal gioielliere condannato per l’omicidio di due rapinatori. Era il 2007 quando Roggero patteggiò una pena di due mesi di reclusione, poi convertita in una multa da 2.280 euro, per ingiurie e minacce aggravate dall’uso di un’arma. I fatti risalgono al 17 dicembre 2005 e riguardano un diverbio, ancora una volta con la presenza della pistola, con il fidanzato della figlia. Mario Roggero e il precedente del 2005. Quella sera la figlia di Roggero aveva chiamato il padre chiedendo aiuto, perché era stata abbandonata in strada dal fidanzato. 🔗 Leggi su Open.online

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