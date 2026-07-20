quanti soldi mettere da parte nel fondo di emergenza con la regola dei 3 mesi

Per costituire un fondo di emergenza, si consiglia di accumulare l’equivalente di tre mesi di spese quotidiane. Questa somma dovrebbe coprire affitto, bollette, cibo e altre spese essenziali. La regola dei tre mesi è diffusa a livello internazionale come misura di sicurezza finanziaria. Non esistono limiti ufficiali, ma l’obiettivo è avere liquidità sufficiente per affrontare imprevisti senza dover ricorrere a prestiti.

Quanti soldi tenere da parte in caso di imprevisti? Esiste una soglia usata a livello internazionale per misurare la cosiddetta resilienza finanziaria. Secondo l’indagine Ocse Infe del 2023 sull’alfabetizzazione finanziaria degli adulti, il parametro di riferimento è la capacità di coprire le proprie spese di vita per almeno 3 mesi in caso di perdita del reddito principale. Nei Paesi coinvolti dall’inchiesta, tuttavia, solo il 43% degli adulti ha dichiarato di riuscirci. Cos’è il fondo di emergenza. Il fondo di emergenza è una riserva di liquidità dedicata soltanto agli imprevisti, come la caldaia che si rompe, una spesa sanitaria improvvisa, l’auto ferma dal meccanico, un periodo di lavoro più magro del solito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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quanti soldi dovresti avere da parte per la tua età

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